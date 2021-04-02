انتهاء “مهلة سنجار”: بغداد تتوعد و”العمال الكردستاني” يرفض الانسحاب

2021/04/02 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدّد حزب “العمال الكردستاني” رفضه الخروج من مدينة سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق، على الرغم من انتهاء المهلة التي منحتها له السلطات العراقية للخروج من المدينة، والتي انقضت أمس الخميس، مؤكداً أنه سيقاوم من يريد إخراجه، بينما أوضحت قيادة العمليات العراقية المشتركة أنها لن تسمح لـ”العمال الكردستاني” أو غيره بالوجود في سنجار.

وقال بيان لما يعرف بـ”مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لسنجار”، وهو الواجهة التابعة لتنظيمات حزب “العمال الكردستاني”، في مدينة سنجار 110 كيلومترات غربي الموصل، إنه لن ينسحب من سنجار، موضحاً أن مهلة الحكومة العراقية التي انتهت في الأول من إبريل/ نيسان جاءت بناءً على طلب من تركيا.



وأضاف البيان الذي نشرته وسائل إعلام عراقية كردية أن “قرارنا واضح وهو المقاومة والدفاع عن حقوقنا وشعبنا”.

مقابل ذلك، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أنّ السلطات العراقية لن تسمح بوجود المظاهر المسلّحة في سنجار، موضحاً في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع” أن قوات الأمن لديها القدرة للسيطرة على المدينة.



ولفت إلى وجود درجات وظيفية لسكان سنجار ضمن صفوف القوات الأمنية، ووعد بفتح المحاكم ومراكز إصدار الجنسية، مبيناً أن الحكومة ماضية في تنفيذ اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل، والذي يقضي بإخراج جميع القوات غير النظامية من المدينة، وإسناد مهمة حفظ الأمن لقوات عراقية.

كذلك قال الخفاجي في تصريح صحافي منفصل: “لن نسمح لا لحزب العمال الكردستاني، ولا لغيره، بالوجود في سنجار”، مضيفاً “ولن نتعاون ونتعامل مع أي مجموعة داخل سنجار سوى القوات الأمنية العراقية والشرطة المحلية، وهذا ما تم الإقرار به في الاتفاق (اتفاق سنجار)”.

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