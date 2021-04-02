الدفاع النيابية تكشف عن أبرز ملفات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

2021/04/02 | 14:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، عن محاور الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح للوكالة الرسمية، و تابعه "ألترا عراق"، إن "الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، التي ستنطلق في السابع من شهر نيسان/أبريل الجاري، ستتضمن محاور اقتصادية وسياسية وأمنية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية لديها ملفات لمناقشتها ضمن خطة الكاظمي بشأن الوضع الأمني بشكل خاص".

وأضاف الزيادي أنه "في هذا الحوار يجب تثبيت النقاط الرئيسة حتى يمكن الاستفادة منه ولا يكون شكليًا، فيجب أن تكون فيه ثوابت تخص العراق لكونه يحتاج إلى الكثير ويجب الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية"، مبينًا أن "العراق اليوم لديه قوات أمنية ممتازة ومتطورة، وبإمكانه الاعتماد على نفسه في الدفاع عن حدوده من دون الحاجة إلى قوات إضافية".

والحوار الاستراتيجي جاء لأول مرة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بين ممثلين عن البلدين في 11 حزيران/يونيو2020، وخرج بمعطيات لم تكن حاسمة بالنسبة للصراع في العراق، ولم يعكس أي حسابات بالنسبة للطرفين، والأهداف التي رسمت مسبقًا من قبل أطراف متابعة، إذ جرى التأكيد على مواصلة واشنطن تخفيض عدد قواتها في ضوء التقدم الملحوظ بشأن التخلص من تهديد تنظيم "داعش" مع عدم سعي الولايات المتحدة لتشييد قواعد عسكرية دائمية، فضلًا عن تعهدات عراقية بحماية البعثات الدبلوماسية وحفظ المصالح الأمريكية وفقًا للقانون الدولي، بالإضافة لما تمخضه النقاش عن إدراج الملفات الاقتصادية، ومطالبات الحراك الشعبي في العراق لتطبيق البرنامج الإصلاحي للحكومة، أما الجولة الثانية، فقد كانت بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد رفيع المستوى إلى واشنطن قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعترفت بغداد بموقف واضح وصريح خلال الجلسة التي حصلت بضرورة الوجود الأمريكي في العراق.

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