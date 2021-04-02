2021/04/02 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة وحبوب مخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال القبض على المطلوبين والمتهمين، تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على ثلاثة متهمين مع ضبط مابحوزتهم من حبوب مخدرة وكرستال إضافة الى ادوات للتعاطي".

واضاف البيان انه "تم ضبط بحوزتهم أيضاً اسلحة نارية عبارة عن مسدسين عدد إثنين من عيار 9 ملم ليتم توقيفهم وفق المادة 28 مخدرات وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة وحبوب مخدرة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة وحبوب مخدرة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).