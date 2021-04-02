طهران تعلن عن جولة جديدة من

2021/04/02 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت طهران، الجمعة، أن الاجتماع القادم م الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، روسيا وإيران والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، سيعقد الثلاثاء القادم، بعد أن عقدت جولة أولى منه اليوم.

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