تدمير اربعة كهوف ومقتل ارهابيين اثنين بضربتين جويتين للتحالف الدولي في صلاح الدين

2021/04/02 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن تدمير اربعة كهوف ومقتل اثنين من الارهابيين بضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين .وقالت الخلية في بيان صحفي :" بامر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين ، اسفرت عن تدمير كهفين ومقتل اثنين من الارهابيين".واضافت :" ان طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية اخرى في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين ، اسفرت عن تدمير وكرين للارهابيين"./انتهى3

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