العراق: تحديد موعد إطلاق رواتب شهداء ساحة الطيران

2021/04/02 | 14:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الشهداء في العراق، اليوم الجمعة، إنجازها معاملات ذوي شهداء فاجعة ساحة الطيران، فيما أكدت إطلاق الرواتب بأثر رجعي في أيار المقبل....

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