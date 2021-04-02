السديس يعلق على حادثة ترديد عبارات مؤيدة لـ'داعش' داخل الحرم المكي

2021/04/02 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، ترديد أحد الأشخاص عبارات مؤيدة لـ "جماعات متطرفة" داخل الحرم المكي.

ورفض السديس، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين، تابعه NRT عربية (2 نيسان 2021)، "ما حدث في المسجد الحرام من ترديد الشعارات العنصرية ورفع الهتافات".

وقال السديس إن "استخدام العبارات المتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم أمر عظيم فلم يرعى فيها حرمة المكان ولم يقدس حرمته...



فلا ينبغي لهذا المكان إلا لعبادة الله وتعظيم بيته وقد توعد الله من أراد به الفساد والإلحاد".

وتأتي تصريحات السديس بعد أعلنت شرطة منطقة مكة اعتقال الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يسير في الحرم المكي، مرددا عبارات تؤيد تنظيم داعش، بعد ضجة على الشبكات الاجتماعية.

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