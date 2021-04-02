2021/04/02 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم - تتسلح الرأسمالية المعولمة بقوانين جديدة تتسم بالتبعية والتهميش وانطلاقاً منها تحتدم النزاعات الدولية - الوطنية حول كثرة من الموضوعات منها حماية الدولة الوطنية وصيانة استقلالها الوطني، تطور تنميتها الاقتصادية وتعزيز بنيتها الاجتماعية فضلا عن مناهضة ميول الهيمنة والإلحاق.- انطلاقاً من تلك النزاعات تتشكل سمة جديدة للتناقضات الوطنية تتجسد بتأثير العوامل الدولية على التناقضات الوطنية، استناداً ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوسع الرأسمالي والتحالفات الوطنية - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوسع الرأسمالي والتحالفات الوطنية - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).