أضلع الأزمة العراقية الثلاث - عبدالله عطية شناوة

2021/04/02 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة إضافة للعوامل الخارجية، ثمة ثلاث عوامل أو أضلع، محلية للوضع العراقي المزري، ولأزمة البلاد التي طال أمدها، ولا يبدو لها أي حل في المدى المنظور.



وهذه الأضلع هي:1 ـ تدني الوعي الجمعي الأجتماعي – السياسي.



وهنا يجب ان لا ننخدع بالحراك التشريني، الذي كشف عن تبلور درجة من الوعي بضرورة بناء المجتمع على أساس المواطنة وليس على الأسس الحالية التي أرسيت بعد الغزو الأمريكي للعراق، والقائمة على أسا ......





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