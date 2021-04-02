كويكب بحجم برج بيزا المائل يمر بقرب الارض الأسبوع المقبل

2021/04/02 | 14:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن كويكبا بحجم برج بيزا المائل سيمر بالقرب من الأرض الأسبوع المقبل.وتنتمي الصخرة الفضائية، التي تحمل اسم 2015MB54، إلى قوائم مراقبة الكويكبات التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، ما يعني أنها تخضع للمراقبة من قبل كبار خبراء الوكالتين.ويقدر قطر الكويكب 2015MB54 بنحو 60 مترا، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، ما يجعله أكبر قليلا من برج بيزا المائل في إيطاليا، والذي يبلغ ارتفاعه 57 مترا.ويقال إنه يسافر بسرعة هائلة تبلغ 3.7 كيلومترات في الثانية وسيتخطى كوكبنا يوم الثلاثاء، 6 أبريل.وصنفت وكالة ناسا 2015 MB54 على أنه صخور […]

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