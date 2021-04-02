2021/04/02 | 14:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]بدأت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، (روسيا وإيران والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) اجتماعا اليوم الجمعة، عبر الانترنت لبحث الاتفاق النووي وضمان تنفيذه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي (4+1) عبر الإنترنت ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي (4+1) عبر الإنترنت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).