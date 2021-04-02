2021/04/02 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة يخرج اليوم السبت، موكب فرعوني ملكي مهيب من المتحف المصري بالقاهرة متجها “للمتحف القومي للحضارة المصرية” بالجيزة حاملا مومياوات اثنين وعشرين ملكا وملكة من الفراعنة العظام.وكانت هذه المومياوات الملكية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المصريون يستقبلون موكباً فرعونياً غير مسبوق من 22 مومياء ملكية المركز الخبري الوطني.

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