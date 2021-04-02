الصحة توضح مدى إمكانية نشر فرق جوالة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا - عاجل

2021/04/02 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة (02 نيسان 2021)، مدى إمكانية نشر الفرق الجوالة التابعة للوزارة، من أجل تطعيم المواطنين بلقاح فايروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر قوله، إن "الوزارة في الوقت الحالي تتبع التسجيل على الموقع الالكتروني بالنسبة لحصول أي شخص على لقاح كورونا أو من خلال المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحي للمواطن"، مبيناً أن "الفرق الجوالة بالنسبة للقاح غير معتمدة في الوزارة حالياً".

وأضاف البدر، أن "الوجبة الأولى للقاح كانت 50 ألف جرعة سينوفارم و386 ألف جرعة استرازنكا"، مشيراً الى أن "الملقحين تجاوز عددهم الـ40 ألفاً في عموم البلاد ".

وتابع أن "كوفاكس وردت نحو 16 مليون جرعة تكفي لثمانية ملايين مواطن على واقع جرعتين للشخص الواحد"، موضحاً أن "هناك 2 مليون جرعة من سينوفرام و8 ملايين من فايزر ".

وأكد البدر، أن "هناك تواصلاً حول مليون جرعة من لقاح سبوتنك الروسي"، لافتاً الى أن "دفعات اللقاح ستأتي تباعاً خلال الأيام المقبلة".

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