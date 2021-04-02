فرق الدفاع المدني تهرع لإخماد حريق اندلع بدار سكنية في الكوت (صور)

2021/04/02 | 14:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة واسط، الجمعة، حادث حريق اندلع بدار سكنية.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 نيسان 2021)، ان "مفارزنا في مركز العزة و بإسناد من مركز رتل الطوارئ تمكنت من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة في غرفة داخل الدار بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي أنحاء الدار الاخرى وبدون اي أضرار بشرية".

و اشار البيان الى ان "حادث الحريق اندلع بدار سكن في منطقة انوار الصدر بمدينة الكوت".

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