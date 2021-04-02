مناورة خاطئة لقبطان

2021/04/02 | 14:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – عمر حسن: كشفت تصريحات جديدة لمسؤولين بهيئة قناة السويس عن تسبب قائد السفينة الجانحة "ايفير جيفين" في وقوع الحادث الذي عطّل حركة العبور في القناة لأكثر من 150 ساعة.وقال مسؤولان في فريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس، لوكالة أنباء …

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