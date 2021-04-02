خلية الازمة تكشف طبيعة الحظر خلال شهر رمضان

2021/04/02 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد النائب عن كتلة سائرون، عضو خلية الازمة النيابية، سلمان حسن الغريباوي، الجمعة، أن الحظر سيبقى على وضعه المعتاد خلال شهر رمضان، مشددا على ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات.

وقال الغريباوي، في بيان إن “الموقف الوبائي في العراق لا يزال يسجل معدلات مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا تتراوح بين 5-6 الأف إصابة يوميا وهي تأتي ضمن أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة العربية”.

وأضاف، أن “الحظر الشامل سيبقى على وضعه المعتاد يومين في الأسبوع خلال شهر رمضان وليس هناك أي إمكانية حاليا لرفعه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة اليومية”، مؤكدا بأن “الحظر هو بالأساس إجراء وقائي لمنع تفشي الإصابات وقطع سلسلة انتشارها بين المواطنين”.

وأكد على “ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات لأنها تشكل إطار وقائي هام يساعد على تخفيف حدة الإصابات والوفيات”.

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