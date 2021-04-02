سعر برميل النفط يصل الى 64.86 دولار

2021/04/02 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت أسعار النفط، الارتفاع رغم أنباء توصل مجموعة أوبك بلاس إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر مايو المقبل.

وصعد خام برنت مسجلا أربعة وستين دولارا وستة وثمانين سنتا للبرميل، واتفقت مجموعة أوبك بلاس على تخفيف قيود الإنتاج بواقع ثلاثمئة وخمسين ألف برميل يوميا في ايار و حزيران المقبل، ومن ثم بواقع اربعمئة ألف برميل يوميا في تموز المقبل.

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