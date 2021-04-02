ارتفاع جديد بعدد سكان مصر

2021/04/02 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ، اليوم الجمعة، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ نحو 101.674.434 نسمة .وكان عدد المصريين المسجلين رسميا في مصر 100 مليون نسمة في شهر شباط 2020 ، وذلك وفقا للتقديرات اليومية لصافي معدلات المواليد والوفيات في مصر.وفي نيسان 2017 وصل عدد المواطنين المصريين المسجلين في الداخل لـ 94.8 مليون نسمة./انتهى3

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