ممثلو الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم يصلون الى بغداد

2021/04/02 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / وصل الى بغداد ،اليوم الجمعة، ممثلو الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ، وكان في استقبالهم في المطار الامين العام للهيئة التطبيعية محمد فرحان.وقال فرحان :" ان الوفد سيجتمع ، اليوم وغدا ، مع ممثلي اندية الدوري الممتاز و الدرجة الأولى للموسم ٢٠١٨-٢٠١٩ ، ومع الاتحادات الفرعية وروابط اللاعبين والمدربين والحكام ".واضاف :" ان المؤتمر الاستثنائي سيعقد بعد غد الاحد بحضور جميع أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، ونتطلع ان يكون المؤتمر خطوة مهمة للوصول الى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد المقبل المقرر اجراؤها في شهر حزيران"./ انتهى

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