انفجار يستهدف رتلا للتحالف غرب بغداد

2021/04/02 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت احد ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي غربي بغداد.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (2 نيسان 2021)، ان "الانفجار وقع قرب سجن ابو غريب واسفر عن اضرار بسيطة في العجلة الخاصة بحماية الرتل دون تسجيل اي خسائر بشرية".

ولم تصدر الجهات المعنية حتى اللحظة اي بيان رسمي حول الحادث.

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