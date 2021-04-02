التحالف ينفذ ضربات جوية ضد مواقع داعش في صلاح الدين

2021/04/02 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفذ طيران التحالف الدولي، الجمعة، ضربة جوية اسفرت عن تدمير كهفين وقتل 2 من افراد داعش في وادي الثرثار في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 نيسان 2021)، انه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين ، تسفر عن تدمير كهفين وقتل 2 من افراد عصابات داعش".

واضاف البيان، ان "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في منطقة مطيبيجة اسفرت عن تدمير وكرين لداعش".

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