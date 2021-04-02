هل يمكن إصلاح الرأسمالية بدون ثورة؟ / الاصلاح والثورة - رشيد غويلب

2021/04/02 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب ترجمة واعدادمعطيات الواقع تمنح روزا لوكسمبورغ، حتى يومنا هذا، الحق في ادانتها للرأسمالية على أساس رؤيتها الثورية، وعدم قناعتها بان الرأسمالية قابلة للإصلاح بدون ثورة.



لقد اقترح إدوارد برنشتاين، خصمها في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في كتابه “متطلبات الاشتراكية ومهام الاشتراكية الديمقراطية” (1899) تجاوزا غير ثوري لمبدأ الربح بطريقة إصلاحية سلمية.



روزا لوكسمبورغ رفضت بشدة هذا الابتعاد عن الافتراض ......





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