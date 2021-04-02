احتمال تساقط خفيف للثلوج في المناطق الجبلية في أربيل ودهوك والسليمانية

2021/04/02 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان توقعاتها لحالة الطقس خلال اليومين.

وقالت المديرية في تقرير لها، إن الطقس ليوم الجمعة سيكون غائما إلى غائم جزئي في مناطق الإقليم كافة، وهناك احتمالية لتساقط خفيف للأمطار في المناطق الجبلية ضمن حدود محافظتي أربيل ودهوك.

وحول توقعاتها ليوم السبت ذكرت المديرية بأن الطقس لن يتغير مع احتمالية هطول الأمطار، إضافة إلى تساقط خفيف للثلوج في المناطق الجبلية في اربيل ودهوك والسليمانية.

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