شرطة كربلاء تكشف ملابسات مقتل شاب بعمر الـ19 عاماً طعناً بالسكاكين

2021/04/02 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة (02 نيسان 2021)، إلقاء القبض على 3 أشخاص أقدموا على قتل فتى يبلغ من العمر 19 عاماً بعد ساعتين من تنفيذ جريمتهم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام، بعد ما عثرت على جثة فتى في أحد الأحياء السكنية يبلغ من العمر 19 عاماً ومعرضة لعدة طعنات، وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني على الفور بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام، وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث وتسليم الجناة الى القضاء".

وأضاف البيان، أنه "نتيجة للسرعة العالية في جمع المعلومات وبجهود متواصلة من أجل الحفاظ على أمن وراحة المواطنين، استطاعت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على ثلاثة متهمين وبعد مواجهتهم بالأدلة، انهاروا واعترفوا صراحةً بقيامهم بقتل المجنى عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم".

وأشار البيان إلى "ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وهو آلة جارحة (سكين)، كما صُدقت أقوالهم قضائياً بالاعتراف، وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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