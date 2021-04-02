2021/04/02 | 14:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، عن اختيار مهندس عراقي لبناء دار القضاء في العاصمة بغداد، ليكون أحد المعالم المميزة.وقال زيدان في بيان، انه “بعد تغير النظام السياسي في العراق سنة ٢٠٠٣ استطاع القضاة مثلهم مثل بقية العراقيين السفر خارج العراق بقصد السياحة او الايفاد الرسمي وباعتباري جزء من المؤسسة القضائية اطلعت خلال سفري على تجارب العديد من الدول وفي كل زيارة لأبنية المحاكم او إدارة القضاء في تلك الدول كانت تعتريني مشاعر مختلطة من الإعجاب بما اطلعت عليه والحزن في نفس الوقت لان العراق لا توجد فيه مثل هذه الابنية رغم انه الأقدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الأعلى يوكل مهمة بناء “المشروع الحلم” الى مهندس عراقي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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