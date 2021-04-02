بيان ’غاضب’ من كتلة المالكي.. ’من جعل نفسه مراسلاً فليستعد لمواجهة القضاء’

2021/04/02 | 14:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتهمت دولة القانون، الجمعة، اطراف لم تسمها بـ "الكذب وتلفيق الاخبار للحد من الالتفاف الجماهيري الذي حظيت به الكتلة"، على خلفية ما اشيع عن اساب عدم حضور الكتلة لجلسة التصويت على الموازنة.

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وعبرت الكتلة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 نيسان 2021)، انها "تستغرب المحاولات المثيرة للشفقة لقلب الحقائق والاساءة لموقفها المبدئي في عدم الحضور لجلسة التصويت على الموازنة بالادعاء من انها اشترطت منحها عدد من الدرجات الخاصة مقابل الحضور في الجلسة!".

وعدت الكتلة "هذه التصريحات الملفقة والكاذبة جملة وتفصيلا محاولة للانتقاص من كتلة دولة القانون بعد الالتفاف الجماهيري الذي حظيت به لمواقفها الواضحة المؤيدة لمطالب الشعب العراقي وقضاياه والدفاع عنها".

واضافت الكتلة "على صاحب التصريح الكاذب الذي جعل من نفسه مراسلا في اجتماع لم يكن حاضرا فيه ان يقدم الدليل على ادعاءه او يستعد لمواجهة القضاء".

و أكدت دولة القانون ان "هذه المحاولات للنيل منها بشتى الاكاذيب والتلفيقات لن يكون لها اي اثر، وان الشعب العراقي يمتلك الوعي والقدرة على تمييز من يقف معه بصدق واخلاص، ويتذكر المواقف الشجاعة لدولة القانون ولن تنطلي عليه هذه الادعاءات".

و أعلن ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، موقفه من موازنة 2021، فيما طالب بإضافة 8 فقرات على الموازنة بضمنها جعل سعر صرف الدولار الأميركي 1300 دينار عراقي.

وقال الائتلاف بي بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آذار 2021)، إننا "نؤكد اليوم مرة أخرى بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة ما لم يتم تضمين الفقرات التالية":

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