السفارة الامريكية : على العراق ان يمضي قدما لتحقيق الأزدهار والأمن

2021/04/02 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة عبر سفارتها في

بغداد وقنصليتها في اربيل ان اقرار

موازنة العراق للعام الحالي خطوة مهمة

نحو الاستقرار الاقتصادي والأمني .

وقالت السفارة الامريكية في بغداد ان

على العراق الان ان يم

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