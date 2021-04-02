2021/04/02 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران: لاداعي للقاء إيراني أمريكي » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 15:05

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: لاداعي للقاء إيراني أمريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: لاداعي للقاء إيراني أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).