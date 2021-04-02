2021/04/02 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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طهران: لاداعي للقاء إيراني أمريكي » وكالة الأنباء العراقية
دولي
اليوم, 15:05
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: لاداعي للقاء إيراني أمريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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