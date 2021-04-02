انفصال عربات قطار في مصر أثناء مسيره.. والركاب ينجون بأعجوبة

2021/04/02 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن سلطات المحافظة قد استدعت جرارا من محطة أسيوط، من أجل سحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار المذكور، دون وقوع أي خسائر بشرية.

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