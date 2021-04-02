القبض على ثلاثة متهمين بترويج المخدرات في كربلاء

2021/04/02 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء /نينا/ القى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة كربلاءالمقدسة القبض على ثلاثة متهمين بترويج وتعاطي المخدرات .وقال مصدر امني انه :" تم ضبط كمية من الحبوب ومادة الكرستال المخدرة ، اضافة الى مسدسين ، بحوزة المتهمين ".واضاف انه :" تم توقيفهم وفق المادة 28 مخدرات ، لاحالتهم الى القضاء "./ انتهى

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