كتلة دولة القانون تنفي اشتراطها الحصول على درجات خاصة لحضور جلسة التصويت على الموازنة

2021/04/02 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت كتلة دولة القانون النيابية اشتراطها منحها عددا من الدرجات الخاصة لحضور جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الموازنة .واستغربت الكتلة في بيان ، من :" المحاولات المثيرة للشفقة لقلب الحقائق والاساءة لموقفها المبدئي في عدم الحضور لجلسة التصويت على الموازنة بالادعاء انها اشترطت منحها عددا من الدرجات الخاصة مقابل حضور جلسة".واكدت :" ان هذه التصريحات الملفقة والكاذبة جملة وتفصيلا ، محاولة للانتقاص من كتلة دولة القانون بعد الالتفاف الجماهيري الذي حظيت به لمواقفها الواضحة المؤيدة لمطالب الشعب العراقي وقضاياه والدفاع عنها ".وطالبت صاحب التصريح الكاذب " الذي جعل من نفسه مراسلا في اجتماع لم يكن حاضرا فيه " ان يقدم الدليل على ادعائه او يستعد لمواجهة القضاء.واكدت الكتلة ، ان هذه المحاولات للنيل منها بشتى الاكاذيب والتلفيقات لن يكون لها اي اثر، وان الشعب العراقي يمتلك الوعي والقدرة على تمييز من يقف معه بصدق واخلاص، ويتذكر المواقف الشجاعة لدولة القانون ولن تنطلي عليه هذه الادعاءات./انتهى3

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