2021/04/02 | 15:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الجمعة، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة “إيفر غيفن” العملاقة، الذي أدى تعطل الملاحة لأيام بالشريان المائي العالمي.وأضاف ربيع، وفق ما نشرت صحيفة “الشروق” المصرية، في رده على سؤال بشأن خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى “زيادة عمقها”.وأوضح ربيع أن عمق القناة يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترًا، أي ما يعادل 66 قدمًا.والاثنين الماضي، انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، فيما لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن استعداد مصر لتطور جديد في القناة بعد أزمة السفينة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن استعداد مصر لتطور جديد في القناة بعد أزمة السفينة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن استعداد مصر لتطور جديد في القناة بعد أزمة السفينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).