توضيح من الأزمة النيابية حول لقاحات كورونا

2021/04/02 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

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طمأنت لجنة الأزمة النيابية، الجمعة، بشان سلامة لقاحات كورونا، مؤكدة ان هذه التخوفات تواكبها حملة تسقيطات.

وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي، في تصريح تابعه NRT عربية (2 نيسان 2021)، انه "على مر التاريخ هناك تخوف من المواطنين من اللقاحات، وهذه التخوفات تواكبها حملة تسقيطات ضد اللقاح، وهذا الأمر شمل كل لقاحات شلل الأطفال ولقاحات الانفلونزا العادية".

وأضاف الموسوي: "أطمئن المواطنين جميعا أن جميع اللقاحات آمنة ولا توجد فيها أي مشكلة"، مشيرا الى أن "امتناع بعض الناس أو التشكيك بهذه اللقاحات هما مسألة طبيعية".

ولفت الى أن "الجميع سيأخذ اللقاحات حسب الأولوية، وأنه شخصيا سجل على اللقاح، ومنتظر موعد أخذ اللقاح".

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