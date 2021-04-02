بالصور: القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في كركوك

2021/04/02 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظة كركوك.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة مخدرات كركوك تمكنت من إلقاء القبض على (3) متهمين وضبطت بحوزتهم (9320) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع مع أدوات لتعاطي المواد المخدرة".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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