الموت يغيب طبيبة اثر مضاعفات الاصابة بكورونا

2021/04/02 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت الطبيبة ومديرة منظمة (جوينت هيلب كوردستان) نمام غفور متأثرة باصابتها بفايروس كورونا في احدى مستشفيات السويد.

الدكتورة نمام محمود آغا من مواليد 1968 مدينة كويه، اختصاص امراض القلب، ومديرة منظمة (جوينت هيلب كوردستان) السويدية الخاصة بتقديم المساعدات والمعونات الى مدينة شنكال.

PUKmedia ترجمة

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