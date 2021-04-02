ضربة جوية للتحالف تقتل ارهابيين في صلاح الدين

2021/04/02 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية اسفرت عن قتل إرهابيين اثنين في صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الجمعة: أنه " بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين أسفرت عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين".

وأضاف البيان: أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في منطقة مطيبيجة أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين".

PUKmedia خلية الاعلام الأمني

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