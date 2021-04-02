طائرات التحالف تنفذ ضربات جوية ضد معاقل داعــش في صلاح الدين

2021/04/02 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية جديدة في العراق اسفرت عن تدمير معاقل تابعة لداعش بحسب خلية الاعلام الأمني.

وذكرت الخلية، ان طائرات التحالف شنت ضربة جوية أسفرت عن تدمير معقلين اثنين لداعش وقتل اثنين من عناصر التنظيم في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين بطلب من قيادة العمليات المشتركة، واشار البيان إلى أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين أسفرت عن تدمير وكرين اخرين للتنظيم .

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