الإتحاد الأوروبي: سنكثف الاتصالات مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي وأمريكا

2021/04/02 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إنه سيعقد اجتماعات مع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني ومع الولايات المتحدة في فيينا الثلاثاء المقبل.

وأضاف التكتل، الذي ينسق المحادثات بشأن الاتفاق النووي “اتفق المشاركون على استئناف هذه الدورة للجنة المشتركة في فيينا الأسبوع المقبل، من أجل التحديد الواضح لرفع العقوبات وتنفيذ الإجراءات النووية، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات مجموعات الخبراء ذات الصلة”.

وفي هذا السياق، سيكثف المنسق اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة.

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