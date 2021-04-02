2021/04/02 | 15:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، عن مشروع لبناء صرح قضائي خاص لمحكمة التمييز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يكشف عن "مشروع الحلم" ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يكشف عن "مشروع الحلم" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).