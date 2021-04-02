2021/04/02 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح الاشكالية والنقد في الفكر العراقي المعاصرد.مظهر محمد صالحبين الظاهرة النقدية التي ينصرف فيها الناقد الى ممارسة الاحكام على جدارة الاشياء او نكوصها حتى يصبح النقد عملية تقييم او تصحيح والتي يمكن ان تحصل على اي نطاق في حياتنا البشرية، وبين التصدي الى الإشكالية بمعناها المدرسي الواسع بكونها المصفوفة او الزاوية التي من خلالها يصبح من الممكن والضروري صياغة عدد معين من القضايا والمشكلات الدقيقة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاشكالية والنقد في الفكر العراقي المعاصر - مظهر محمد صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاشكالية والنقد في الفكر العراقي المعاصر - مظهر محمد صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).