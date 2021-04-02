هازارد يعود لتدريبات ريال مدريد وجاهز للقاء ليفربول

2021/04/02 | 15:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى جاهزية كل من البلجيكي إيدين هازارد والألماني توني كروس، لدعم صفوف فريق ريال مدريد في اللقاء المقبل أمام “إيبار”.وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى تعافي الثنائي وكانا موجودين اليوم في الحصة التدريبية الجماعية.هذا ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بإراحة لاعبه الألماني ليكون جاهزا للقاء ليفربول.وأوضح التقرير أن البلجيكي قد لا يلعب أمام إيبار على الأرجح، ولكن سيكون موجودا بقائمة الفريق التي ستقابل ليفربول منتصف الأسبوع.ريال مدريد يلعب السبت أمام إيبار لحساب منافسات الليغا، ثم يستضيف أيضا ليفربول الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما نقل موقع “جول”.

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