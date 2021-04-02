2021/04/02 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الجمعة، عن سبب دعوته لإقالة أمين بغداد.وقال الكعبي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “أمين بغداد لا يستطيع توقيع كتب بسيطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يكشف عن سبب دعوته لإقالة أمين بغداد المركز الخبري الوطني.

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