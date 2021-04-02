مسلة حمورابي .. المشروع الحلم

2021/04/02 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي فائق زيدان بعد تغير النظام السياسي في العراق سنة ٢٠٠٣ استطاع القضاة مثلهم مثل بقية العراقيين السفر خارج العراق بقصد السياحة او الايفاد الرسمي وباعتباري جزء من المؤسسة القضائية اطلعت خلال سفري على تجارب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلة حمورابي ..



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