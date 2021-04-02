العثور على قنابر هاون ومواد متفجرة تحت أنقاض احدى البنايات في الموصل القديمة

2021/04/02 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني مسؤول بالعثور على قنابر مدفع الهاون اضافة الى مواد شديدة الانفجار أثناء قيام الحشد الشعبي برفع أنقاض بناية في مدينة الموصل.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الجهد الهندسي التابع للحشد الشعبي عثر على كدس لقنابر الهاون مع مواد متفجرة تحت أنقاض احدى البنايات في الموصل القديمة ضمن حملة نهضة نينوى التي انطلقت قبل ايام بمشاركة مئة آلية تخصصية من الجهد ذاته.

هذا، ويرفع الجهد الهندسي للحشد يومياً ما يقارب ألف طن من الأنقاض في عدة مواقع تعمل فيها الآليات في أحياء الجانب الأيمن من الموصل.

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