أسطول النقل البري يحقق 343 نقلة خلال شهر لصالح الكهرباء والزراعة

2021/04/02 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، الشركة العامة للنقل البري، أن أسطولها حقق خلال شهر آذار الماضي ثلاث مئةٍ وثلاث وأربعين نقلة من الاسمدة والمعدات الكهربائية لصالح وزارتي الكهرباء والزراعة.

وقال مدير عام الشركة رئيس مجلس الادارة مرتضى كريم الشحماني في بيان، إنه بتوجيه من وزير النقل ناصر الشبلي، حقق أسطول النقل البري ثلاث مئة وثلاث وأربعين نقلة، شملت مئتان وثلاثا وسبعين نقلة لمادة الاسمدة الزراعية المنتجة في معمل خور الزبير في البصرة الى مخازن وزارة الزراعة المنتشرة في محافظات العراق كافة بواقع أحد عشر ألفا وأربع مئة طنٍ ضمن العقد المبرم معها.



وأضاف أنه تم نقل سبعين حاوية ايضا من معدات كهربائية متنوعة ضمن محور ام قصر- محطة صلاح الدين بموجب العقد المبرم مع وزارة الكهرباء.

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