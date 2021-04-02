عالم أوبئة: كورونا المتحور قادر على التسبب بوفاة 20-25 ألف بريطاني سنويا

2021/04/02 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عالم أوبئة بريطاني، إن فيروس كورونا المستجد سيصبحُ شبيها بالإنفلونزا الموسمية، مستبعدا أن تعود بريطانيا إلى فرض حالات الإغلاق لأجل تطويق العدوى، سيما أن البلاد أحرزت تقدما كبيرا في تطعيم السكان.

وتوقع البروفيسور كريس ويتي، أن تجري معالجة كوفيد تسعة عشر في المستقبل على غرار معالجة الإنفلونزا الموسمية التي تصيب الناس، ورجح أن يظل فيروس كورونا قادرا على التسبب بوفاة ما يتراوح بين عشرين إلى خمسة وعشرين ألفا في السنة، داخل بريطانيا، في أسوأ الحالات.

يشار إلى أن بريطانيا أحرزت تقدما لافتا في التطعيم ضد فيروس كورونا، وتشير البيانات الصحية إلى أن واحدا وثلاثين مليون شخص في البلاد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

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