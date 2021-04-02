التجارة: استمرار الشركة العامة لتجارة الحبوب بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بالرز المحلي

2021/04/02 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، عن مواصلة مواقع وفروع الشركة العامة لتجارة الحبوب بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بالرز المحلي.

وأكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن طوفان في بيان، أن تجارة الحبوب تواصل تجهيز الوكلاء بالرز في بابل والمثنى وخان بني سعد وكسرى وعطش وذي قار تعزز أرصدتها من الرز، مضيفاً أن مخازن الرز في فرع بابل تواصل تجهيز وكلاء المواد الغذائية بالرز الياسمين، وأوضح طوفان عن قيام ملاكات فرع ذي قار بتجهيز الوكلاء بالرز بكمية بلغت خمسة وستين طنا، في حين استلم الفرع رز محول من سايلوا الديوانية كمية بلغت ثلاث مئةٍ وسبعة وخمسين طنا، مبينا استلام فرع بابل رز مصنع من المجارش الحكومية والاهلية بكمية بلغت مئة واثنين وتسعين طناً، أما فرع المثنى فبلغت كمية الرز المصنع المستلمة من المجارش أكثر من ثلاثة آلافٍ وثمان مئةٍ وتسعين طناً.

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