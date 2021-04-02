توني بلير: لم استمتع برئاسة وزراء بريطانيا

2021/04/02 | 15:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

توني بلير أنه لم يستمتع بوقته أثناء

توليه رئاسة وزراء البلاد.

ووجد بلير، الذي خدم ثلاث دورات

برلمانية من 1997 إلى 2007، أن المسؤولية

"ضخمة للغاية"، مما جعله يشعر بعدم

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