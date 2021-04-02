2021/04/02 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الأزمة النيابية،ان الحظر الشامل في رمضان سيبقى على وضعه الحالي.وقال عضو الخلية سلمان الغريباوي، في بيان صحفي :" ان الحظر الشامل سيبقى على وضعه المعتاد ، يومين في الأسبوع ، خلال شهر رمضان وليس هناك أي إمكانية حاليا لرفعه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة اليومية التي تتراوح بين 5-6 الاف إصابة يوميا ، وهي ضمن أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة العربية".وشدد على : ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في بغداد و المحافظات الاخرى لأنها تشكل إطارا وقائيا هاما يساعد على تخفيف حدة الاصابات والوفيات./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة النيابية : الحظر الشامل في رمضان سيبقى على وضعه الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة النيابية : الحظر الشامل في رمضان سيبقى على وضعه الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).