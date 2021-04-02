سلطة الطيران المدني : مباحثات متواصلة لتسجيل الطائرات الجديدة ايرباص (A220) لصالح الخطوط الجوية

2021/04/02 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن سلطة الطيران الكندية وشركة إيرباص، وممثلين عن الدائرة الفنية في الخطوط الجوية ، عبر تقنية الاتصال المرئي باستخدام منصة زوم "Zoom" لبحث المتطلبات الأساسية الخاصة بإجراءات تسجيل الطائرات الجديدة نوع اير باص ( A220) لصالح الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية .وبينت السلطة في بيان ان : الهدف من ذلك الاجتماع هو مناقشة الأمور التي يتوجب على الجانب الكندي ( شركة ايرباص ) المصنعة للطائرات الجديدة وسلطة الطيران الكندية ، تقديمها إلينا وذلك من أجل التسجيل " .واضافت انه :" تم البحث في آلية تسلم تلك الطائرات من قبل الخطوط الجوية العراقية بعد استكمال جميع الإجراءات والأمور الفنية المتعلقة بتسجيلها./انتهى3

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